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(Görüntülü Haber) Bolu'da 45 kişilik otobüste 121 kaçak

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - BOLU'nun Gerede İlçesi'nde durdurulan 45 kişilik otobüste, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu 121 kaçak yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı

11 Eylül 2017 20:08

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun Gerede İlçesi\'nde durdurulan 45 kişilik otobüste, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu 121 kaçak yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı\'dan İstanbul\'a giden yolcu otobüsünü ihbar üzerine Gerede- Karabük yolunda durdurdu. Otobüste yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 91 Afganistan, 24 Pakistan, 2 Bangladeş, 2 Burma, 1 Suriye ve 1 Somali uyruklu 121 kişinin bulunduğu belirlendi. Ağrı Doğubeyazıt\'tan kişi başı 800 TL vererek bindikleri otobüsle İstanbul\'a gitmek istedikleri öğrenilen kaçaklar jandarma karakoluna götürüldü.

Karakolun bahçesinde bekleyen kaçakların işlemleri sürürken, olayla ilgili otobüs şoförü ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

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