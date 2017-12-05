(Görüntülü Haber) Bolu ve Düzce valileri, Bolu Dağı'nda alınan kış tedbirlerini konuştu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- ANKARA-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı\'nda alınan kış tedbirleri, Bolu Valisi Aydın Baruş ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.



Bolu Dağı Polisevi\'nde düzenlenen toplantıya iki ilin ilgili kurumlarının temsilcileri de katıldı. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Vali Aydın Baruş, TEM ve D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin, Türkiye\'nin en önemli geçiş noktalarından olduğunu söyledi. Bolu Dağı geçişinde ulaşımda yaşanacak tıkanma ve aksamaların ekonomik ve sosyal kayıplara neden olduğunu ifade eden Vali Baruş, şöyle konuştu:



\"Kar yağışının bugün ve yarın da devam etmesini bekliyoruz. Bu tür yoğun kar yağışlarında yollarda buzlanma neticesinde trafik kazaları oluşabiliyor. Yoğun kar yağışı ve kış koşullarında iki ana yolumuzu açık tutmak için alabileceğimiz tedbirleri kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamamaları için elimizden geleni yapacağız. Buradan sürücülerimize uyarıda bulunmak istiyorum. Kış koşullarına hazırlıklı olarak yola çıksınlar. Kış lastikleri olmadan bu geçişleri kullanmasınlar. Çünkü özellikle Bolu Dağı çıkışındaki viyadüklerde ve Bolu Dağı D-100 Karayolu inişinde, özellikle TIR kaymaları sonucu yollarda kapanma durumuyla karşı karşıya geliyoruz. Bu kayan TIR\'ların kaldırılması uzun zaman aldığından vatandaşlarımız mağduriyete uğruyorlar. Özellikle TIR sürücüleri, trafik ekiplerinin uyarılarına mutlaka uysunlar. Araçlarında gerekli tertibatı bulundurmadan, kış lastiklerini bulundurmadan ve uyarılar üzerine zincirlerini takmadan Bolu Dağı geçişini ve tünel geçişini lütfen kullanmasınlar.\"



Düzce Valisi Zülkif Dağlı da kamyon ve TIR sürücülerini uyararak, \"Özellikle TIR sürücülerimizin sol şeridi kesinlikle kapatmamalarını istiyoruz. Bizim buradaki en önemli sorunumuz bu. Kamyon ve TIR sürücülerimiz sol şeridi kapattıkları zaman bizim yolu açmamız ve öndeki araçlara ulaşmamız mümkün olmuyor\" dedi.