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(Görüntülü Haber) Bolu Dağı'nda sis ulaşımı yavaşlattı

Mutlu YUCA/BOLU(DHA) BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yoğun sis ve yağmur ulaşımı yavaşlattı

02 Ekim 2017 14:18

Mutlu YUCA/BOLU(DHA) BOLU Dağı\'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yoğun sis ve yağmur ulaşımı yavaşlattı. D-100 Karayolu\'nun Bolu Dağı geçişinde yağmurla birlikte sis etkili oldu. Özellikle Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde görülen sis nedeniyle görüş mesafesi yer ye 20 metreye kadar düştü. Yağmur ve sis nedeniyle ulaşım yavaşladı. Sürücüler, özellikle sis nedeniyle görüşün azalması sonucu yavaş ilerledi. Güzergahta sisin etken olabileceği kazalara karşı yol kenarlarındaki sis lambaları yakılarak görüş açılmaya çalışıldı. Bolu Dağı\'nın TEM Otoyolu geçişinde de sürücüler elektronik levhalarla yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı.

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