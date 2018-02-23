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(Görüntülü Haber) Bolu Dağı'nda sis ulaşımı etkiledi

Tezcan SOLMAZ ÜZCE, (DHA) BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde sis etkili oluyor

23 Şubat 2018 15:31

Tezcan SOLMAZ ÜZCE, (DHA) BOLU Dağı\'nın D-100 Karayolu geçişinde sis etkili oluyor. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, ulaşım yavaşladı.D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde sis etkili oluyor. Bolu Dağı\'nın Seymenler, Karanlıkdere, Bakacak bölgelerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarında bulunan sim lambaları yakılarak görüş mesafesi açılmaya çalışıldı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşım yavaşladı. Yetkililer sis nedeniyle sürücülerin yakın takipten kaçınmaları uyarısında bulundu.

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