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(Görüntülü Haber) Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU DağI'nda kar yağışı sonucu yeşil alanlar beyaza bürünürken, yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

20 Aralık 2017 21:09

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU DağI\'nda kar yağışı sonucu yeşil alanlar beyaza bürünürken, yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Bolu Dağı\'nın D-100 Karayolu geçişinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Hafif şekilde başlayan kar yağışı yaklaşık yarım saat yağdıktan sonra durdu. Bolu Dağı\'nın Elmalık ve Bakacak mevkiilerinde yeşil alanlar beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken, bölgede oluşan yoğun sis nedeniyle sürücüler Bolu Dağı\'nı geçmekte zorlandı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

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