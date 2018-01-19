(Görüntülü Haber) Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Dağı\'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışının durmasıyla ulaşım rahatladı. Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabaha karşı etkisini kaybetti. Bolu Dağı\'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde, kar yağışının kesilmesiyle ulaşım rahatladı. Karayolları ekipleri, özellikle yol kenarlarında biriken kar yığınlarını temizleyerek tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirdi. Bolu Dağı Tüneli geçişinde sürücüler elektronik tabelalarla yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı. Bolu Dağı Tüneli girişinde bir aile durup hatıra fotoğrafı çektirince, Karayolları ekiplerinin uyarısıyla yollarına devam etti.