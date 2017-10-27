(Görüntülü Haber) Bolu Dağı Tüneli, kışa hazır

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - ANKARA- İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası olan TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kış hazırlıkları, tamamlandı. Bölgede 154 personelle yapılacak karla mücadeledele için 150 ton solüsyon ve 5 bin ton tuz depolandı.



Karayolları Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Kapıkule’den İstanbul’a ve Ankara’ya uzanarak, uluslararası hizmet veren otoyolun önemli geçiş noktaları arasında yer alan Bolu Dağı Tüneli kesiminde, kış ayları süresince, kesintisiz trafik akışının sağlanması için bir dizi tedbir alındığı belirtildi. Buna göre, otoyolun Kaynaşlı-Abant kavşakları arasındaki 23 kilometrelik Bolu Dağı geçişinde, kış mevsimi boyunca 154 personel, 24 saat görev yapacak. Güzergahta 13 karla mücadele, 1 kar püskürtme, 1 arazöz, 2 yükleyici ve 1 itfaiye aracı hizmet verecek. Karla mücadele için 150 ton solüsyon ve 5 bin ton tuz depolanırken, tünelin giriş ve çıkışlarındaki viyadük 2-3 ve 4\'te bulunan, buzlanmayı önleyen ve solüsyon püskürten sistemler, test edilerek kış şartlarına hazır hale getirildi.



Öte yandan tünel, kış boyunca 87 kamerayla sürekli izlenecek. Tünelin giriş, çıkış ve iç kısımlarında bulunan kameraların, kış öncesinde kontrol ve bakımları yapıldı. Bolu Dağı geçişinde, 15 kilometrelik kesimde yer alan aydınlatma ve sis uyarı sistemleriyle 14 farklı noktada bulunan, sürücüleri hava ve yol durumu hakkında bilgilendiren elektronik bilgi panolarının gerekli kontrolleri de yapılarak, kış şartlarına uyarlandı. Otoyolun Bolu Dağı geçişinde, Ankara yönü üstyapısının 2016, İstanbul yönü üstyapısının ise 2017 yılında yenilendiği belirtildi.



Açıklamada, yoğun kar yağışında Ankara veya İstanbul yönünde ulaşımın kapanması durumunda, trafiğin Abant ya da Kaynaşlı kavşaklarından D-100 kara yoluna verilebilmesi için gerekli çalışmaların da yapıldığı kaydedildi.

