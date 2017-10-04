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(Görüntülü Haber) Bollywood yıldızı Aamir Khan İstanbul'da

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) - BOLLYWOOD'un dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, yeni filminin tanıtımı için Türkiye'ye geldi

04 Ekim 2017 15:20

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) - BOLLYWOOD\'un dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, yeni filminin tanıtımı için Türkiye\'ye geldi. Türk Hava Yolları\'nın tarifeli seferiyle saat 11.00\'de Mumbai\'den İstanbul\'a gelen ünlü aktörü Atatürk Havalimanı\'nda hayranları karşıladı. Khan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk Hava Yolları ile çok güzel bir uçuş yaptığını ve Türkiye\'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade etti. Khan, yeni filmi “Secret Superstar” hakkında da bilgi verdi. Aamir Khan’ı görebilmek için hayranları Atatürk Havalimanı\'na akın ederken, ünlü aktör güçlükle havalimanından çıkabildi. Khan\'ın aracına yanaşan ve kucaklarında bebekleri olan hayranları pankart açarken, aracın gidişi sonrası hayranları gözyaşına boğuldu. Aamir Khan\'ın yeni filmi \"Secret Superstar\" 20 Ekim\'de Türkiye\'de vizyona girecek.

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