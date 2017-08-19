(Görüntülü Haber) Boğuldu zannedilen kişi denizden elinle kocaman balıkla çıktı

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) Olay Beylikdüzü Gürpınar sahilinde meydana geldi. Sinan Nuhpaşa ile Cengiz Namlıoğlu, dalgıç kıyafetlerini giyerek zıpkınla balık avlamak için saat 06.00 sıralarında denize girdi. Nuhpaşa bir süre sonra arkadaşı Cengiz Namlıoğlu\'nu göremeyince panik yaşadı. Durumu polise ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Namlıoğlu\'nun ailesi de hemen sahile geldi. Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri Cengiz Namlıoğlu\'nun bulabilmek için çalışma başlattı. 44 yaşındaki Cengiz Namlıoğlu\'nun ailesi ise sahilde endişeli bir şekilde beklemeye başladı. ELİNDE BALIKLA DENİZDEN ÇIKTI Arama çalışmaları dördüncü saatine girererken bir anda Namlıoğlu yüzerek kıyıya yaklaştı. Elinde tuttuğu levrek bulunan Cengiz Namlıoğlu kalabalığı görünce şaşkınlık yaşadı. Namlıoğlu ile ihbarda bulunan arkadaşı Nuhpaşa arasında polis ve sahil güvenlik ekiplerini gülümseten diyaloglar yaşandı. Namlıoğlu, arkadaşına ve çevredekilerine \"Ben hergün dalıyorum. Deli misiniz siz\" diyerek tepki gösterdi. Sinan Nuhpaşa, \"Saatlerdir arıyoruz. 5 yıllık ömrünü yedi\" dedi. Cengiz Namlıoğlu ise yıllardır daldığını belirterek, \"Ben sola gittim o sağa gitti. Bir çıktım herkes burada\" diye konuştu. İki arkadaş ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.