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(Görüntülü Haber) Boğazında ekmek kalan kadın, yaşamını yitirdi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da yemek yerken boğazına ekmek parçası kaçan 2 çocuk annesi Kadriye Görür (54), yaşamını yitirdi

10 Mayıs 2018 22:14

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yemek yerken boğazına ekmek parçası kaçan 2 çocuk annesi Kadriye Görür (54), yaşamını yitirdi. Olay, Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadriye Görür yemek yediği sırada boğazına ekmek parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan Görür, yere düşüp başını yere çarptı. Bu sırada evde bulunan yakınları Görür\'ü hastaneye kaldırdı. Görür, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hastane yetkilileri ise kadının cenazesini kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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