T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Boğaziçi Üniversitesi hocası evinde ölü bulundu

Hasan YILDIRIM - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) BOĞAZİÇİ  Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yard

30 Kasım 2017 15:59

Hasan YILDIRIM - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) BOĞAZİÇİ  Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Emre Aksan Etiler\'deki evinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri Aksan\'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Genel Müdürü, Yard. Doç.Dr. Emre Aksan Etiler\'deki evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde eve gelen temizlik görevlisi Aksan\'a seslenmesine rağmen ses gelmedi. Aksan\'ı banyoda cansız şekilde bulan görevli, komşulardan ve site yönetiminden yardım istedi. Olay yerine  ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemede Aksan\'ın vücudunda şüpheli bir bulguya rastlamadı. Emre Aksan\'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Acı haberi alarak eve gelen yakınları gözyaşı döktü. 78 yaşındaki Emre Aksan\'ın Etilerdeki evinde yalnız yaşadığı öğrenildi. Bahçıvan Turan Budak, \"Emre hocanın evinde çalışan kadın sabah eve geliyor. Hocayı ölü bulmuş. Biz gittik. Sağlık ekipleri geldi. Büyük ihtimal kalp krizi geçirmiş dediler\" dedi.

Emre Aksan\'ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine kaldırıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan YILDIRIMCemilDHA BOĞAZİÇİMakina Mühendisliği BölümüYard Doç Dr Emre Aksan EtilerSağlıkAksanBoğaziçiGebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Genel Müdürü Yard Doç Dr Emre Aksan EtilerEdinilenOlayEmre Aksan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24