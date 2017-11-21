(Görüntülü Haber) Boğaz ve doğa manzaralı, 5 yıldızlı otel konforunda hastane (2)

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'de, geçen ay hizmete açılan 400 yatak kapasitesine sahip Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, fiziki yapısı, donanımı ve hizmetinin yanı sıra boğaz ve doğa manzarasıyla 5 yıldızlı otel konforuyla dikkat çekiyor. Çanakkale\'de, 3 yıl önce temeli atılarak, inşaatına başlanan ve toplamda 100 bin metrekare alan üzerine kurulu Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, bir ay önce hizmet vermeye başladı. 115 milyon TL\'ye mal olan 73 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede, her gün ortalama 6 bin hastaya bakılıyor. 50\'si tek, 175\'i çift kişilik odalarda, toplam 400 yatak kapasitesine sahip hastanede, 5 yıldızlı otel konforunda, boğaz ve doğa manzarasıyla hastalara hizmet veriliyor. Hastanede 113 poliklinik odası, 14 ameliyathane, 83 yoğun bakım odası, 6 doğum salonu, 5 yanık ünitesi odası, 28 acil servis odası ile 5 bin metrekarelik acil servis alanı bulunuyor. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Ersoy Devlet Hastane Başhekimi Op. Dr. Yusuf İlker Çömez, 22 Ekim günü itibarıyla yeni devlet hastanesinin hizmet vermeye başladığını söyledi. Hastanenin, devasa sağlık yatırımlarının bir örneği olduğunu belirten Dr. Çömez, şunları söyledi: \"Hastanemizde, yaklaşık 2 bin personel görev yapıyor. 933 civarında oda ile hizmet vermekteyiz. Hasta yatak kapasitemiz 400 olmakla beraber eski hastanemizle beraber 550\'ye çıkabiliyor. Tamamı özel nitelikli, banyolu ve tuvaletli odalarımızda hizmet veriyoruz. Yeni hastanemiz ile birlikte yeni birimlerle de hizmete veriyoruz. Bu birimler de öncelikle bölgemize çok büyük bir eksik ve hastaların il dışına gitmesine sebep olacak radyoterapi ünitesi ile başladık. Güney Marmara\'nın en donanımlı radyoterapi merkezine sahip olduk. 2 radyasyon onkoloji uzmanı, 1 de medikal onkoloji uzmanımızla hizmet vermekteyiz. Bölgeden hasta kabulüne müsaade eden, hasta kabulümüzü sağlayan, bir yanık ünitemiz de hizmete girdi. Bu hizmetle beraber hastalarımızın il dışına sevkini engellemiş bulunmaktayız.\" Hastanenin eski binasında, 750 metrekarede acil hizmetleri verilirken, yeni binada 5 bin metrekarelik alanda acil hizmeti verilmeye başlandığına dikkat çeken Çömez, \"9 acil uzmanımız ve 16 pratisyenimizle devasa bir acil servise sahibiz. Hastaların il dışına sevkini engellemek için 54 olan yoğun bakım odamızı 83 oda ile aktif hale getirdik. Hedefimiz, yoğun bakım odamızı 120\'ye çıkarmak. Hastanelerin ortak alanlarının oldukça geniş olması, hastaların kalabalıklaşmamasını, belli bir alanda yoğunlaşmamasını sağlamakta ve genellikle eskisinden daha fazla hasta bakmamıza rağmen aslında bir yoğunluk görmüyoruz. Hem hekimler hem de hastalar, şu anda bu durumdan çok memnunlar. Merkezde eski binamızla hizmet vermekteyiz. Eskiden toplam 5 bin civarında hasta bakarken, başladığımız günden itibaren bu sayı 6 bin civarındadır. Bu artış, yeni hastane yönünde devam etmektedir\" diye konuştu. Hasta odalarının 28 metrekare büyüklüğünde olduğunu dile getiren Dr. Çömez, \"Odalarımız, engelli vatandaşlarımızın kullanımına göre de dizayn edilmiş. Hemşire çağrı butonları, hasta başı monitörleri, oksijen ve gaz sistemleri mevcut. Her odada bir tuvalet ve banyomuz mevcut. Bu hasta odalarından 50\'si tek kişilik, 175\'i çift kişilik. Hastalarımızın sosyalleştiği ve zaman geçirdiği bir gün odası da var. Hastanemizde konumu gereği ya deniz ya da dağ manzaralı odalarımız mevcut. Gün odalarımız ise hem deniz hem dağ manzaralı konuma sahip\" dedi.