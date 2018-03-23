(Görüntülü Haber) Boğalar güreşler için çalıştırılıyor

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Yusufeli ilçesinde yaklaşan güreş sezonu öncesi boğa sahipleri, kışı ahırlarında hareketsiz geçiren boğalarını hazırlamaya başladı. Boğalar yürütülüp, yokuş tırmandırılırken ve koşturulurken ilginç görüntüler ortaya çıktı.



Boğa güreşleri ile ünlü Artvin\'de güreş sezonu nisan ayında açılıyor. Sezon öncesi vatandaşlar, kışı ahırlarında hareketsiz geçiren boğalarını hazırlamaya başladı. Boğalar, her gün sabah ve akşam günde 2\'şer saat olmak üzere, yürüyüş yaptırılıp, yokuş tırmandırılıyor ve koşturuluyor. Boğalar güçlenmeleri için kuru üzüm, mısır ve pekmezle besleniyor.



\'12 GÜNDE 30 KİLO VERMESİ LAZIM\'



Kenan Özdemir, boğasının kendi kategorisinde güreşebilmesi için kilo vermesi gerektiğini belirterek, \"Rampa yukarı tırmandırıyoruz. Kilo vermesi için bu şart. Güreşe 12 gün kaldı. 30 kilo vermesi lazım. Biz de bunun için uğraş veriyoruz\" dedi.



20 KİLO FAZLASI VAR



Aykut Yılmaz\'a ait olan ve ağırlığı 700 kilo gelen boğanın da kendi kategorisinde güreşebilmesi için 680 kiloya inmesi gerekiyor. Boğa ile birlikte koşup, tırmanış yapıan Yılmaz, \"Boğamın güreşebilmesi için 20 kilo vermesi lazım. Onun için spor yaptırıyoruz\" ifadelerini kullandı.

