(Görüntülü Haber) Bodrum'u şiddetli rüzgar vurdu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla) (DHA)- BODRUM\'da bu sabah etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı felç etti. Feribot seferleri iptal edildi, iskeleler parçalandı, kayıklar battı. Bodrum\'da bu sabah erken saatlerde başlayarak açık denizde saatteki hızı 70 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum- Datça, Bodrum- İstanköy (Kos) ve İstanköy (Kos)- Bodrum feribot seferleri iptal edildi. Açık denizdeki dalga yüksekliğinin 4 metreyi aştığı belirtildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bodrum Liman Başkanlığı uyarılar yaparak, teknelerin denize açılmamasını istedi. Bodrum Belediyesi itfaiye ve zabıta ekipleri de alarma geçti. Bodrumlular\'ın evlerinden dışarı çıkmasına engel olan fırtınada tabelalar devrildi, bazı işyerlerinin camları kırıldı. Turgutreis, Bitez, Yalıkavak sahilindeki işyerleri dev dalgalar nedeniyle sular altında kaldı. 6 balıkçı kayığı battı, ahşap iskeleler parçalandı. Bazı evlerin güneş enerjilerinde hasar meydana gelirken, ağaçlar devrildi, şans eseri yaralanan olmadı. Yarın (cuma) akşam saatlerine kadar devam edecek olumsuz hava şartları için vatandaşların tedbirli olması istendi.