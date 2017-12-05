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(Görüntülü Haber) Bodrumlu Tosun'a, İYİ Parti'de görev

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde iki dönem Konacık beldesi belediye başkanlığı yapan, iki hafta önce de MHP'den istifa eden Mehmet Tosun, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi

05 Aralık 2017 20:39

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde iki dönem Konacık beldesi belediye başkanlığı yapan, iki hafta önce de MHP\'den istifa eden Mehmet Tosun, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı\'na getirildi. Mahalli İdareler Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevini basın toplantısıyla açıklayan Tosun, \"Bugün gelinen noktada İYİ Parti olarak ülke genelinde yüzde 18-23 bandı arasındayız. İnşallah Bodrum\'da ve Türkiye\'de iyi olacak\" dedi. Konacık Belde Belediyesi\'nde iki dönem MHP\'den belediye başkanlığı ve ilçe başkanlığı yapan, iki hafta önce 250 kişiyle birlikte partisinden istifa eden Mehmet Tosun, bugün basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu\'nun önerisiyle Mahalli İdareler Başkanlığı Başkan Yardımcılığı önerisini kabul ettiğini belirten Tosun, \"10 Kasım itibariyle, arkadaşlarımla MHP\'den istifa ettim. Üç dönem belediye başkanlığı ve bu konuda yaptığım akademik çalışmalar sonunda, İYİ Parti yönetiminin üst düzey yetkililerinden görev talebi geldi. Ben de bu değerli talebi kabul ettim. Belediye başkanlığım ve daha sonraki dönemde yapmış olduğum belediyecilik ile ilgili yüksek lisans ve edindiğimiz tecrübeler hem de bu konudaki araştırmalarımızı akademik çalışmalarımızı İYİ Parti bünyesinde değerlendireceğiz. Amacımız sen, ben kavgası olmadan, şahsi çıkarlar gözetmeden, kimseye ayırımcılık yapmadan ve yerel yönetimleri daha güçlü ve tarafsız bir şekilde yönetilmesini sağlamak. Bugün gelinen noktada İYİ Parti olarak ülke genelinde yüzde 18-23 bandı arasındayız. İnşallah Bodrum\'da Türkiye\'de iyi olacak\" dedi. Muğla büyükşehir olmadan önce belde statüsündeki Yalıçiftlik\'in MHP eski Belde Başkanı olan ve partisinden istifa eden Mustafa Kayahan ise, \"MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ve parti yönetimine tepki olarak istifa edenler ve diğer partilerden gelecek olan arkadaşlarımızla yaklaşık 300 kişi, iki hafta içerisinde İYİ Partili olacak. Şu anda ilçe teşkilatımızın kuruluşu çalışmalarını yürütüyoruz. Kısa zamanda ilçe başkanımız açıklanacak ve en az 300 kişi ilk anda üyeliğini yapacak. Bu sayının önümüzdeki aylarda giderek artacağını söyleyebiliriz. Bodrum\'da iyi bir rüzgar yakaladık\" diye konuştu.

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