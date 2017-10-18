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(Görüntülü Haber) Bodrum'de terör propagandası iddiasına tutuklama 

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen V

18 Ekim 2017 01:40

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen V.Ö. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen V.Ö.\'yü, Gümbet Mahallesi\'nde kaldığı otelde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bodrum Adliyesi\'ne sevk edilen V.Ö., tutuklanarak Muğla E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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