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(Görüntülü Haber) Bodrum'da yağmur sonrası deniz ve güneş keyfi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da sabah başlayarak öğlene kadar aralıklarla süren yağmurun ardından gökyüzü açtı

24 Ekim 2017 20:07

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da sabah başlayarak öğlene kadar aralıklarla süren yağmurun ardından gökyüzü açtı. Yağmur sonrası yüzünü gösteren güneşli havayla birlikte turistler, sahilin ve denizin keyfini çıkardı. Bodrum\'da bugün saat 06.00\'da başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle sabah dışarıya çıkamayan turistler, öğlen güneş açınca ve sıcak havayı görünce, Gümbet Mahallesi\'nde bulundukları otellerin plajına akın etti. 26 derece hava ve 20 derece deniz suyu sıcaklığında güneşlenip, denize giren turistlerin yanı sıra su sporu yapanlar da oldu. Turizmci 63 yaşındaki Hüseyin Ayaz, \"Artık konuklarımız sezonun son turistleri 1 Kasım\'a kadar otelimizde Danimarkalı, Hollandalı ve İngiliz turistler var. Onlar da kalan kısa sürede güneşi gördükçe, denize girip, dinlenip, tatilin tadını çıkartıyorlar. Biz de son konukları elimizden geldiğince en işi şekilde ağırlayıp ülkelerine gönderiyoruz\" dedi.

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