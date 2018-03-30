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(Görüntülü Haber) Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı

30 Mart 2018 18:46

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, uyuşturucu ile 3 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Muğla Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Bodrum Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen ve aylardır takip edilen 13 şüphelinin adreslerine, geçen salı günü operasyon düzenledi. Operasyon 90 kişilik personelle yapılırken, narkotik köpekleri de kullanıldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 kilo 658 gram kubar esrar, 20 gram toz esrar, 160 gram hint keneviri tohumu, 32 gram metamfetamin, 36 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında, 38 kişi hakkında da \'uyuşturucu kullanmak\' suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.

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