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(Görüntülü Haber) Bodrum'da sahile mayosuz gelen pişman oldu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da havaların sıcak olması nedeniyle sahillerdeki görüntüler yaz günlerini aratmadı

13 Ekim 2017 20:40

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da havaların sıcak olması nedeniyle sahillerdeki görüntüler yaz günlerini aratmadı. Sahile mayosuz gelenler pişman olurken; kıyılarda renkli görüntüler oluştu. Bodrum\'da bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı. 28 derece hava, 21 derece deniz suyu sıcaklığı ölçülen Bodrum\'da, birçok kişi şehir merkezindeki Kumbahçe ve Paşatarlası sahiline akın etti. Tatilci ve turistler, saatlerce güneşlendi, bol bol denize girdi. Sahile gelip de mayosunu getirmeyenler pişman oldu, paçalarını sıvayıp denize girdi. Bodrum Göztepe Spor Okulu\'nun yöneticiliğini yapan 36 yaşındaki Zeynep Mengioğlu, \"Gördüğünüz gibi bugün hava muhteşem. Güneş, deniz her şey çok güzel. Yaz Bodrum\'da bitmedi. Gelmeyi düşünenler, hiç düşünmesinler hemen Bodrum\'a gelsinler. En az iki hafta daha Bodrum\'da havalar böyle güzel gider, cennette yaşıyoruz\" dedi. UKRAYNALI GÜZEL Yaklaşık iki ay önce iki haftalık tatil için geldiği Bodrum\'a hayran kalarak yerleştiğini belirten ve iyi derecede Türkçe konuşan Ukraynalı model ve moda tasarımcısı 33 yaşındaki Neslar İbtissar, Kumbahçe plajında verdiği pozlarla büyük ilgi çekti. İbtissar, tatil için geldiği Bodrum\'a hayran kaldığını belirterek, \"Ülkemde modellik ve moda tasarımcılığının yanı sıra mankenlik dersleri de veriyorum. Şimdi o işlerimi Bodrum\'a taşımak istiyorum. Burası gerçek bir cennet. Bugün 3 saat denize girdim, yüzdüm. Artık ben de Bodrumlu oldum. Burada yaşamaya karar verdim\" dedi.

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