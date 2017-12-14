(Görüntülü Haber) Bodrum'da otel denetiminde 23 Suriyeli kaçak yakalandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'daki otellerde, göçmen kaçakçılığına yönelik denetim yapan polis ekipleri, 23 Suriyeliyi yakaladı. Bodrum\'dan Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na (Kos Adası) geçmek için çeşitli kentlerden ilçeye gelen kaçaklara yönelik olarak, polis tarafından denetim yapıldı. Farklı otellerde konaklayan 6\'sı çocuk, 7\'si kadın 23 Suriyeli, denetimde yakalandı. Gümbet ve Bitez mahallelerinde yapılan operasyonlarda yakalanan kaçakların yanlarında getirdikleri piknik tüpleri ile yumurta kolileri dikkat çekti. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen kaçaklar, akşam saatlerinde geldikleri İzmir\'e gönderilmek için şehirlerarası otobüslere bindirildi.