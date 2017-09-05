(Görüntülü Haber) Bodrum'da ölü bulunan restoran işletmecisi toprağa verildi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da 2 gün boyunca arandıktan sonra yol kenarına park edilen otomobilinde cesedi bulunan ünlü restoran işletmecisi 56 yaşındaki Mustafa Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı. Babasının intihar ettiğini yönünde açıklama yapan Coşkun\'un oğlu Ahmet Coşkun ve yakınlarının, büyük üzüntü yaşadığı görüldü.



Kumbahçe Mahallesi\'ndeki dünyaca ünlü Barlar Sokağı\'ndaki Berk Balık Restoran\'ın işletmeciliğini yapan evli ve iki çocuk babası Mustafa Coşkun, geçen cumartesi günü sabahı işe gittiğini söyleyerek evinden ayrıldı. Oğulları Yağız ve Ahmet Coşkun ile eşi Aylin Coşkun\'a veda mesajları \'Hakkınızı helal edin sizleri çok seviyorum\' diye telefon ile mesaj attıktan sonra ise cep telefonunu kapattı. Coşkun\'un eşi Aylin Coşkun polis ve jandarmaya haber vererek yardım istedi. İki gün sonra ilçe merkezine 50 kilometre mesafedeki Mazı ile Yeniköy mahalleleri arasında, orman kıyısında yolun kenarında, otomobilin içinde, Coşkun\'un bileklerinden kesilmiş halde cesedi bulundu.



Bir süredir ekonomik sıkıntıda olduğu belirtilen Coşkun\'un ölümü ilçede üzüntü yarattı. Coşkun\'un cesedinin yanında bulunan bıçağa el kondu. Cesedi ise otopsiye gönderildi. Yapılan otopsi sonrası Coşkun\'un cenazesi yakınlarına teslim edildi.



Coşkun\'un cenazesi bugün Kumbahçe Camii\'nde kılınan ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Saruhan, Bodrum Spor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya ile yaklaşık 800 kişi cenazeye katıldı. Coşkun\'un oğulları Yağız ve Ahmet Coşkun babalarının cenazelerinin başından bir an olsun ayrılmadı. Coşkun\'un cenazesi; Bodrum Atatürk Caddesi\'nden Kızılağaç Mezarlığı\'na götürülürken yakınları gözyaşlarını tutamadı. Babasının ölümüyle ilgili yazılı açıklama yapan Ahmet Coşkun, \"Babamın ani ölümüne biz de şoke olduk. Büyük üzüntü duyuyoruz. Adli Tıp\'dan verilen bilgiler, babamın intihar ettiği yönünde\" açıklamasını yaptı.

