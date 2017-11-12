(Görüntülü Haber) Bodrum'da öğrenciler, Atatürk'ü koşarak andı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da, Atatürk\'ü Anma ve Saygı Koşusu, yapıldı. İlkokul ve lise öğrencileri, birincilik için mücadele etti.



Bodrum\'da, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla bugün Atatürk\'ü Anma ve Saygı Koşusu, gerçekleştirildi. Yol yarışı olarak yaş gruplarına göre farklı mesafelerde koşulan ve İskele Meydanı\'nda son bulan yarışa, yarımadadaki 14 farklı okuldan 200 sporcu katıldı. Altı kategoride mücadele eden sporcular, birinci olabilmek için ter döktü. Yarışı bitiren bazı sporcuların koşu sonunda rahatsızlandığı görüldü. Bazı sporcular da yarışı tamamlayamayıp, ambulanslarla bitiş noktasına getirildi. Yarışlarda, 1200 metre küçük kızlarda Elif Irmak Sönmezoğlu, 1500 metre küçük erkeklerde Burak Sönmez, 2 bin metre yıldız kızlarda Mihraç Ayan, 3 bin metre yıldız erkeklerde Caner Ergüven; 3 bin metre genç kızlar A kategorisinde Yasemin Çiğdem, B kategorisinde Şebnem Küçükakın, 5 bin metre Genç Erkekler A kategorisinde Yasin Sakık ve B kategorisinde Azat Keskin birinci oldu.



Yarışların sonunda dereceye giren sporculara, beden eğitimi öğretmenleri tarafından madalya verildi.