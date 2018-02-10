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(Görüntülü Haber) Bodrum'da lastik botta 56 kaçak yakalandı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 56 kaçak, devriye görevi yapan sahil güvenlik ekiplerince yakaladı

10 Şubat 2018 15:53

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 56 kaçak, devriye görevi yapan sahil güvenlik ekiplerince yakaladı. Akyarlar Mahallesi\'ndeki Aspat açıklarında devriye görevi yapan 1 Nolu Sahil Güvenlik Botu ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na (Kos) 8 metrelik lastik botla geçmeye çalışan 56 kaçağı fark etti. Lodos nedeniyle dalgalı olan denizde zor anlar yaşayan kaçakların içinde bulunduğu bota, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekibiyle müdahale edildi. Bodrum Deniz Kurtarma Derneği bünyesindeki \'Yaşam\' isimli deniz ambulansı da bölgeye çağrıldı. Kaçakların büyük bir bölümü, sahil güvenlik botuna alındı. Bir kısmı ise \'Yaşam\' ambulansına alınarak Bodrum Limanı\'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirildi. Kaçakların kimlik tespiti işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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