(Görüntülü Haber) Bodrum'da iki kadına dayak davası başladı

Yaşar ANTER - Nilüfer DEMİR BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA\'nın Bodrum ilçesine, İstanbul\'dan tatil için gelen pilates eğitmeni Ceyda Kızılırmak (42) ve arkadaşı Nuray Hilal Başer\'i (36) çıkan tartışmada darp edip, yaraladıkları ileri sürülen mağaza işletmecisi M.O. (Mehmet Ortakaya) (44) ve iki çalışanının 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Kızılırmak ve Başer şikayetlerini tekrarlarken tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Geçen 3 Ekim\'de bir şirkette 5 yıldır yöneticilik yapan arkadaşı Nuray Hilal Başer ile birlikte İstanbul\'dan tatile gelen pilates eğitmeni Ceyda Kızılırmak, öğle saatlerinde Kumbahçe Plajı\'nda denize girip güneşlendi. İki arkadaş akşam ise yanlarında köpekleri ile dünyaca ünlü Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi\'nde yürüyüşe çıktı. Bir ara bir mağazanın önünde duran iki arkadaş, gözlük ve kıyafetlere bakaya başladı. Bu sırada köpeklerinin yanına bir de sokak köpeği geldi. İddiaya göre, mağaza sahibi M.O., köpeği tekme atarak uzaklaştırmak istedi. Başer ve Kızılırmak, bunun üzerine M.O.\'ya tepki gösterince, aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine M.O., yanında çalışan M.G. (Mehmet Gençdal) (34) ve E.G. (Emin Gençdal) (17) ile iddiaya göre Kızılırmak ve Başer\'i darp etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri M.O. ve 2 çalışanını gözaltına alırken, Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan iki kadından Kızılırmak\'a 2 ay işgöremez raporu verildi. Polisteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.O. ve 2 çalışan hakkında bir ay sonra, kasten yaralama ve basit yaralama suçlarından Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasına, İstanbul\'dan gelen müştekiler Ceyda Kızılırmak ve Nuray Hilal Başer ile sanıkların avukatı Bengi Kılıç katıldı. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada Kızılırmak ve Beşer ifade verdi, emniyetteki iddialarını yineleyip, şikayetçi olduklarını belirtti. Hakim, üç sanığın bir sonraki celsede dinlenmelerine, davanın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na bildirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. PSİKOLOJİM BOZULDU Duruşma çıkışında bir açıklama yapan Ceyda Kızılırmak, yaşanan olayı anlatıp, Asla şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Bunu duruşmadaki ifademde de söyledim. Davanın seyrine göre maddi ve manevi tazminat davası açacağız. Çünkü halen olayın şokunu yaşıyorum, psikolojim bozuldu. Bodrum gibi bir turizm cennetinde, böyle bir saldırı dehşet verici. Böyle bir tepkiyi beklemiyorduk. Bugün olsa sokak hayvanları için yine aynı tepkiyi gösteririm dedi. Nuray Hilal Başer de halen yaşadıklarını unutamadığını belirtip, Olay günü sokak köpeğine ve bizim köpeklerimize tekme atan esnafa tepki gösterdik, tartışma çıktı. Tepkileri çok sert ve hakaret dolu oldu. Denizden geldiğimiz için üzerimizde plaj kıyafetleri vardı. Bodrum\'da herkes zaten öyle dolaşıyor. \'Ne biçim kıyafet bu Siz niye böyle dolaşıyorsunuz O....... musunuz\' dediler. Bunun üzerine kıyametime karışamazsınız, \'Burası Türkiye Cumhuriyeti\' dedim . Bize saldırdıkları sırada sürekli olarak, \'Kürdüz, bizimle uğraşamazsınız. Burası bizden sorulur\' dediler. \'Burası Kürdistan değil Bodrum. İstediğim gibi gezerim, sana ne\' diye karşılık verdim. 3 erkek bize saldırdı. Esnaf ve çevredeki vatandaşlar yetişmeseydi bizi öldüreceklerdi. Tatilde böyle bir şey başımıza geldiği için hala şaşkın ve korku içindeyiz. Olaydan sonra davadan vazgeçmemiz için bize para teklifi yaptılar. Kabul etmeyince bu kez tehdit ettiler. Tehditlerini daha sonra da sürdürdüler. Ancakancak herşeye rağmen sokak hayvanlarını korumaya devam edeceğim. Olayı gören bazı kişiler bizim lehimize tanık olmak istediklerini belirttiler dedi.