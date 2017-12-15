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(Görüntülü Haber) Bodrum'da göçmen kaçakçılığından 14 kişi adliyede

Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM ilçesi merkezli 3 ilde, göçmen kaçakçılığı operasyonu kapsamında gözaltına alınan 14 kişi, adliyeye sevk edildi

15 Aralık 2017 18:58

Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM ilçesi merkezli 3 ilde, göçmen kaçakçılığı operasyonu kapsamında gözaltına alınan 14 kişi, adliyeye sevk edildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Bodrum merkezli olmak üzere İzmir ve Aydın\'da göçmen kaçaklığına yönelik geçen pazartesi günü eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Yunan Adaları\'na geçişi organize ettiği öne sürülen 1\'i kadın 14 kişi, gözaltına alındı. Şebeke liderinin gözaltına alınanlar arasında bulunan Yunanistan uyruklu V.G. olduğu belirtildi. Şebekenin geçen aylarda kentten yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan; ancak Türk güvenlik güçlerince yakalanan FETÖ üyelerinin geçişini de organize ettiğinin belirlendiği kaydedildi. Emniyet\'teki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Suriye uyruklu bir kişinin arandığı belirtildi.

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