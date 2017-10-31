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(Görüntülü Haber) Bodrum'da Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, özel güvenlik görevlisi 24 yaşındaki O

31 Ekim 2017 18:49

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, özel güvenlik görevlisi 24 yaşındaki O.Ç., sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle O.Ç. gözaltına alındı. Yalıkavak Mahallesi\'ndeki bir inşaatta özel güvenlik görevlisi olarak çalışan O.Ç.\'nin, kendi hesaplarına çeşitli video ve fotoğraflar eklediği, yorumlar yapıp paylaştığı ve başka hesaplarda yapılan paylaşımlara da çok sayıda hakaret içerikli yorumlar yazdığı ileri sürüldü. O.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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