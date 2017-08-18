(Görüntülü Haber) Bodrum'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı, kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Göltürkbükü Mahallesi\'nde 5 yıldızlı bir otelin fotoğrafçılığını yapan 48 yaşındaki Serhat Dalmış, bugün saat 02.00\'da, yanında çalışan 24 yaşındaki Anıl Berke Ateş ve Azeri uyruklu 35 yaşındaki Gülmina İbrahimova\'yı da yanına alarak otomobille Bodrum\'a gitmek üzere otelden ayrıldı. Serhat Dalmış, Torba Mahallesi Demir Mevkii\'ne geldiğinde henüz bilinmeyen nedenle yönetimindeki 48 BJ 963 plakalı otomobillin direksiyon kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil, takla atarak yolun karşısına geçti. Kazada Serhat Dalmış ve Anıl Berke Ateş öldü, Gülmina İbrahimova ise ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırdığı Gülmina İbrahimova\'nın tedavisi sürüyor.