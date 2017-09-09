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(Görüntülü Haber) Bodrum'da bağbozumu şenliği

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki 3'üncü Karaova Boğbozumu Şenliği, davul zurna eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü ile başladı

09 Eylül 2017 14:03

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki 3\'üncü Karaova Boğbozumu Şenliği, davul zurna eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Bodrum ilçesinde Karaova Derneği ve Bodrum Belediyesi tarafından Mumcular Mahallesi\'ndeki Mustafa Kalem Parkı\'nda düzenlenen 3\'üncü Karaova Bağbozumu Şenliği kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe CHP Bodrum İlçe Başkanlığı, Bodrum Çevre Platformu üyeleri, Karaova Derneği Başkanı Ali Öztürk ve birçok vatandaş katıldı. Yöresel kıyafetler ile yürüyüşe katılan kadınlar oyunları ile büyük ilgi gördü. Develerin de olduğu Kumbahçe Meydanı\'ndan başlayıp İskele Meydanı\'nda son bulan yürüyüş sırasında yerli ve yabancı turistlere üzüm dağıtıldı. Karaova Derneği Başkanı Ali Öztürk, bu yolculuğa \"Hiç kimse atasından miras kalan toprağı satmak zorunda kalmasın\" diyerek çıktıklarını söyledi. Bölge ekonomisinin desteklenmesi ve ürün çeşitliliğinin arttırılması için hareket ettiklerini açıklayan Öztürk, \"Üretici ile tüketicinin bir araya getirilmesi, sürdürülebilir bir tarım anlayışının geliştirilmesi ve Bodrum\'da turizm çeşitliliğinin sağlanması hedeflenmekteydi. Bodrum deniz turizmi ile tanıştığından beri tarım toprakları ve sürdürülebilir tarım açısından elinde sadece Karaova kalmıştı. Onun için Karaova Bodrum\'un son soluk borusudur\" diye konuştu. Çeşitli dans ve halk oyunları gösterilerinin sunulacağı şenlikte yöresel kıyafetli gençlerin develer eşliğinde halı ve kilim sergisini gezeceğini belirten Öztürk, \"Şenlikte ayrıca bağ temalı amatör resim yarışması, köyler arası yemek yarışması, yöresel tadımlar, bağ dağıtımı ile tohum takası, temel devran adı verilen kıyafet defilesi, halk dansları gösterileri ile çeşitli konserler düzenlenecek. Şenlikte Kızılağaç Mahallesi\'nden Erhan Yürüt\'ün \'Win Bodrum\'una, Pınarlıbelen Karanlık Mahallesi\'nden Mehmet Vuran\'ın \'Garaova\'sına ve Çömlekçi Köyü\'nden Selva İşmen\'in Karnas Şarapçılık Bağlarına ziyaretler yapılacak\" dedi.

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