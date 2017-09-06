(Görüntülü Haber) Bodrum'da bağbozumu şenliği

Yaşar ANTER - Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde bu hafta sonunda düzenlenecek olan 3. Karaova Boğbozumu Şenliği\'nin yöresel ürünlerin tanıtılmasında ve korunmasında önemli rol oynayacağı belirtildi. Bodrum ilçesinde Karaova Derneği ve Bodrum Belediyesi tarafından Mumcular Mahallesi\'ndeki Mustafa Kalem Parkı\'nda 8-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 3\'üncü Karaova Bağbozumu Şenliği\'nin tanıtım toplantısı Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Trafo Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Toplantıya CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Karaova Derneği Başkanı Ali Öztürk, Mumcular Mahallesi ve yakın mahallelerin muhtarları katıldı. Dernek Başkanı Öztürk, bölge ekonomisinin desteklenmesi, üretim ve ürün çeşitliliğinin arttırılması, üretici ve tüketicinin bir araya geldiği sürdürülebilir bir tarım ekonomisinin yaratılması ve adil bir gıda anlayışının yaygınlaştırılması için düzenlenen şenliklerin turizmin çeşitlendirilmesinde de rol oynayacağını belirterek, \"Karaova zengin topraklara sahip. Bu nedenle atalardan kalan toprakları satmak yerine ürünlerimizin değerini bilip iyi tanıtarak ürün çeşitliliğini arttırmalıyız. Başta üzüm, incir ve narenciyeyi koruyarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. İlçemize gelen yerli ve yabancı konuklarımızın bu lezzetleri tanımasını ve tatmasını hedefliyoruz\" dedi. Başkan Mehmet Kocadon ise turizmde dünya markası haline gelen Bodrum\'un yöresel kültür ve geleneklerini yaşatmayı sürdüreceklerini belirterek, \"Yöremizin örf ve geleneklerini kültürünü turizm ile kaynaştırıp turizm çeşitliliğini arttırmak ve asırlardır gelen bağbozumunu yaşatmak istiyoruz. Bunda da üç yıldır çok başarılı olduk. Bodrum olarak gelecek ve göreneklerimize sahip çıktık ve bunları turizme kazandırdık. İlçede turizm sezonunun sonunda ciddi hareketlilik getirecek olan bağbozumu şenliklerine herkesi davet ediyoruz\" diye konuştu. ŞENLİK PROGRAMI 8 Eylül Cuma günü saat 19.00\'da başlayacak 3\'üncü Karaova Bağbozumu Şenliği kapsamında kortej, Bodrum Kumbahçe Meydanı\'ndan İskele Meydanı\'na kadar yöresel davul zurna eşliğinde yürüyecek. Çeşitli dans ve halk oyunları gösterileri, yöresel kıyafetli gençler, develer eşliğinde halı ve kilim sergisini gezecek. Şenlikte ayrıca bağ temalı amatör resim yarışması, köyler arası yemek yarışması, yöresel tadımlar, bağ dağıtımı ile tohum takası, temel devran defilesi, halk dansları gösterileri ile çeşitli konserler düzenlenecek. Şenlikte Kızılağaç Mahallesi\'nden Erhan Yürüt\'ün \'Win Bodrum\'una, Pınarlıbelen Karanlık Mahallesi\'nden Mehmet Vuran\'ın \'Garaova\'sına ve Çömlekçi Köyü\'nden Selva İşmen\'in Karnas Şarapçılık Bağlarına ziyaretler yapılacak.