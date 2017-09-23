(Görüntülü Haber) 'Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda emek ödülleri verildi

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da düzenlenen 7\'inci Bodrum Türk Filmleri Haftası\'nda sinema sektörüne emek veren sanatçı ve sektör çalışanlarına emek ödülleri verildi. Gecede ödül alan Eşref Kolçak, \"Antalya film festivalleri iptal edildi. Lütfen Türk sinemasının değil, dünya sinemasının film festivalini Bodrum\'da yapın\" diyerek tavsiyede bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü\'nün katkılarıyla Bodrum Sinema ve Kültür Deneği, Cinemarine Sinemaları, Magazin Gazetecileri Derneği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından gerçekleştirilen Bodrum Türk Filmleri Haftası\'nda sinemaya emek veren emektar sanatçılara emek ödülleri verildi. Bodrum Trafo Hakan Aykan Kültür Merkezi\'nde düzenlenen ve oyuncu Hakan Bilgin\'in sunuculuğunu yaptığı Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Ödül Töreni\'ne, çok sayıda ünlü ismin yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve eşi Cihan Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ve eşi Selma Sarıkaya katıldı. SİSAY Başkanı Cenk Sezgin, açılış konuşmasında Bodrum\'un dostluk, doğa pek çok cevheri ve güzelliği bulunduğunu anlatırken şöyle dedi: \"Bodrum\'da kültür ve sanata büyük ilgisi, sevgisi olan bizler de bu küçücük imkanlarımızla küçücük boyumuzla bir kıvılcım çaktık. Bir anda öyle bir parlayıverdi ki bu kıvılcım şu anda alev alev yanıyoruz. Bodrum Türk Filmleri Haftası olarak Türkiye\'mizin en büyük sanatçılarını sıra sıra, gün gün burada ağırlıyoruz, bunun çok büyük mutluluğunu ve onurunu duyuyoruz.\" ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU Gecede SİSAY Başarı Ödülü Taner Birsel\'e, SİSAY Yaşam Boyu Onur Ödülü Türkan Şoray\'a, Emek Ödülleri Deniz Göçer, Tarık Ünlüoğlu, Eşref Kolçak, Yılmaz Gruda\'ya, Büyük Onur Ödülü ise Osman Sınav\'a verildi. SİSAY Medya Özel Ödülü ise NTV Gece Gündüz Programı ile Gülay Afşar\'a verildi. Ayrıca haftanın düzenlenmesine destek veren sponsor firmalara da teşekkür plaketi verildi. \"DÜNYA FESTİVALLERİNİ YAPIN\" Emek Ödülü alan Eşref Kolçak, böyle güzel bir organizasyon yapıldığı için emeği geçenlere teşekkür ederken şöyle dedi: \"Antalya Film Festivali iptal edildi. Lütfen Türk sinemasının değil, dünya sinemasının film festivalini Bodrum\'da yapın. Bana fazla güvenmeyin, ben bir daha bu kadar yaşamam ona göre. Harikulade güzel bir şey olur. Çünkü Bodrum buna çok daha layık. Antalya Film Festivali iptal edilmiş, ben memnun oldum iptal edildiğine. Çünkü Türk sinemasına hiçbir zaman gereken ilgiyi göstermediler. Dünya Film Festivali\'ni lütfen Bodrum\'da yapın, ben bir daha görür müyüm görmez miyim bilmiyorum ama lütfen bunu yapın.\" \'Yaşam Boyu Onur Ödülü\'ne layık görülen \'Türk sinemasının Sultan\'ı olarak bilinen Türkan Şoray, rahatsızlığı nedeniyle geceye katılamadı. Şoray\'ın yerine ödülünü Şükrü Avşar aldı. Avşar, ödülleri almaya her zaman Şoray\'ın kendisinin geldiğini belirterek, doktorunun yolculuğu uygun görmediğini ve kendisinden rica ettiğini söyledi. Büyük Onur Ödülü\'nü alan Osman Sınav ise dünyadaki önemli bütün kültür katmanlarının yaşadığı bu topraklarda roman ve hikaye anlatıyor olmanın zaten büyük bir onur olduğunu belirterek, hikaye anlatmaktan dolayı da ödüllendirilmenin çok daha büyük gurur olduğunu söyledi. Ödül töreni ardından Kore Savaşı sırasında, dünyanın öbür ucunda, anne ve babası ölmüş minik bir çocuğun hem Türkleri hem Güney Korelileri hem de Amerikalılar\'ı aynı duygularda, nasıl büyük bir içtenlikle buluşturduğunun hikayesini perdeye taşıyan Türkiye\'nin Oscar aday adayı \'Ayla\' filminin Türkiye prömiyeri yapıldı. Gösterim öncesinde dizinin yönetmeni ve oyuncuları sahneye çıkarak, heyecanlarını izleyicilerle paylaştı. İsmail Hacıoğlu\'nun canlandırdığı 82 yaşındaki Süleyman Dilbirliği de filmin gösterimine katıldı. Kahramanlarının hala hayatta olduğu \'Ayla\' filmi zamansız, mekansız, dil-din ve ırk tanımadan vicdanın nasıl da gerçek bir sevgiyle insanları buluşturabileceğini ve savaşa rağmen gerçek insanlığın birleştiriciliğini Türkiye insanının güçlü gönül ve ruhunu yansıtan gözüyle dikkat çekti. Bodrum Türk Filmleri Haftası 24 Eylül\'de sona erecek.