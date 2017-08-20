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(Görüntülü Haber) Bodrum sahilleri doldu taştı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı

20 Ağustos 2017 21:59

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı.

Bodrum\'da sıcaklardan bunalan tatilciler Bodrum Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerini doldurdu. Hava sıcaklığının 33 dereceye çıkması ile kendilerini sahillere atan yerli ve yabancı turistler denize girip serinledi. Denizde çeşitli oyunlar oynayarak eğlenen tatilciler renkli görüntüler oluşturdu. Çocukları ile birlikte sahile gelenler ise deniz kenarında oyunlar oynadı. Bazı turistler de şezlonglarda yatıp güneşlenmeyi tercih etti.

 

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