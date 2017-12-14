(Görüntülü Haber) Bodrum Kalesi Çalıştayı'ndan müze ihtiyacı kararı çıktı

Nilüfer DEMİR- Hülya ELTEŞ BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde 2 gün süren Uluslararası Bodrum Kalesi Çalıştayı\'nda, sonuç bildirgesi hazırlanarak kamuoyuyla paylaşıldı. Kale dışında yeni bir sualtı arkeoloji müzesinin gerekli olduğu duyuruldu. Bodrum Kalesi\'nde geçen ekim ayında başlanan ve tartışmalara neden olan \'Bodrum Kalesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Teşhir, Tanzim ve Mühendislik Projesi\' nedeniyle, Bodrum Kalesi Uluslararası Çalıştayı düzenlendi. Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı (AKADEMİA), Bodrum Belediyesi ve Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği işbirliğiyle Azka Otel\'de düzenlenen, 2 gün süren çalıştayda, yerli ve yabancı akademisyenler, projeyle ilgili görüşlerini bildirdi. Çalıştaya Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Dairesi Başkanı Bahadır Sabah, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Tayfun Selçuk, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Başkanı Cevat Kalfa, ANB Mimar Müşavirlik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Müdürü olan Yüksek Mimar ve Restorasyon Uzmanı Umut Bilgiç, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çalıştayın sonunda hazırlanan sonuç bildirgesi basın açıklamasıyla okundu. Açıklamayı yapan Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Başkanı Cevat Kalfa, Uluslararası Bodrum Kalesi Çalıştayının başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, kale dışında yeni bir sualtı arkeoloji müzesinin Bodrum\'a ivedilikle kazandırılması gerekliliğinin, sivil toplumun talepleri doğrultusunda bu çalıştayın en önemli sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi. Bildirgeyi okuyan Kalfa, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi\'nde yer alan Bodrum Kalesi ile ilgili \'Alan Yönetim Planı\'nın bu proje ile entegre biçimde ivedilikle yapılması bir gerekliliktir dedi. Kalfa, imzalanan bildirgenin Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın ilgili birimlerine ve proje yetkililerine gönderileceğini ve takibin yapılacağını belirtti. Ardından katılımcılar, sonuç bildirgesini imzaladı.