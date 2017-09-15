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(Görüntülü Haber) Bodrum Eylülde de cıvıl cıvıl

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - GÖZDE tatil beldesi Bodrum, eylül ayının gelmesine rağmen plajlarındaki doluluk oranıyla yazı aratmıyor

15 Eylül 2017 13:52

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - GÖZDE tatil beldesi Bodrum, eylül ayının gelmesine rağmen plajlarındaki doluluk oranıyla yazı aratmıyor. Turizmin cennet köşelerinden Bodrum\'da sahillerdeki hareketlilik, yazdan kalma görüntüler ortaya koydu. Güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına giren ilçede İngiltere, Hollanda, İrlanda, Danimarka ve Ortadoğu ülkelerinden gelen turistler, dünyaca ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Bitez ve Gümbet sahillerini doldurdu. Sahillerde adım atacak yer kalmadı. Yabancı turistlerin yanı sıra indirimli turlardan yararlanarak tatile gelen yerli tatilciler de, sonbaharda yazdan kalma sıcaklarla karşılaştı. 36 derece hava, 22 derece deniz suyu sıcaklığı ve nem oranının yüzde 50\'lerde ölçüldüğü Bodrum\'da, bu durumun eylül ayının sonlarına kadar devam edeceği belirtildi. GÜMBET\'TE DOLULUK YÜZDE 80 İlçede teknelerle günübirlik mavi yolculuğa çıkanların yanı sıra birçok turist su sporu yaparak ya da deniz yatağında saatlerce güneşlenerek tatilin tadını çıkartıyor. Gümbet sahillerindeki turistik tesislerdeki doluluk oranının yüzde 80\'i aştığını belirten otel yöneticisi Mehmet Eren şöyle dedi: \"Bayram hareketliliği sonrasında hem iç hem de dış turizmde bu hareketlilik devam etti. Halen kasım ayının ortalarına kadar rezervasyon yapan otellerimiz var. Turizm kötü gidiyor diye ağlamadık her türlü şartları zorladık ve turizmde beklenen seviyeye yaklaştık. Kasım ayının sonuna kadar ilçemizde turist gelecek.\"

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