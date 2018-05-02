(Görüntülü Haber) Bodrum Deneme Sahnesi, yeni sahnesinde

Nilüfer DEMİR BODRUM (Muğla), (DHA) Muğla\'nın Bodrum ilçesinde, sinema oyuncuları Nejat İşler ve Arif Akkaya tarafından 2016 yılında kurulan Bodrum Deneme Sahnesi, yeni hizmet binasının açılışı yapıldı. Ünlü oyuncular Nejat İşler ve Arif Akkaya tarafından Bodrum\'da 2016 yılının şubat ayında kurulan Bodrum Deneme Sahnesi, yeni açtığı sahnesinde çalışmalarına devam edecek. Konservatuara hazırlık atölyesi çalışmalarını Akkaya, çocuklar için yaratıcı drama çalışmalarını Ani Haddeler Pekman, enstrüman ve solfej derslerini Tayfun Endersoy, çocuklar ve yetişkinler için bale ve modern dans eğitimlerini ise Ceren Emre verecek. Çeşitli yazar okumaları ve tiyatro oyunlarının da sahneye konulacağını söyleyen Akkaya, Bodrum Deneme Sahnesi, Nejat İşler ile birlikte 2 yıl önce kurduğumuz bir tiyatro. 2 yılda İstanbul\'dan eğitmenler getirerek, tiyatroya yönelik gençlere eğitime yoğunlaştık. Çeşitli oyunlar sahneledik. Kendimize ait bir sahnemiz yoktu. Burası bir tiyatro alanı değil. Atölyelerin, yaratıcı drama, konservatuara hazırlığın ve modern dans eğitimlerinin olduğu bir kültür merkezi olmayı hedefliyoruz. Ama bu 2 ay içinde olacak bir şey değil. Zaman içerisinde gelişerek, dövüş sanatları eğitimleri de programımıza eklenecek dedi.