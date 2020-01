(Görüntülü Haber) Bodrum caz festivaline hazır

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde 1-17 Eylül tarihleri arasında yarımadanın çeşitli mekanlarında gerçekleştirecek olan Turkcell Bodrum Caz Festivali\'nde yurt dışından ve yurt içinden birçok caz sanatçısı Bodrumlular ile buluşacak. LEO Organizasyon, Bodrum Belediyesi ve Caz Derneği\'nin destekleri ile Muğla\'nın Bodrum ilçesinde Turkcell Bodrum Caz Festivali düzenlenecek. LEO Organizasyon yönetici ortağı Devrim Erol, Caz Derneği ve Bodrum Belediyesi ile el ele vererek uluslararası bir caz festivalini Bodrum\'da bu yıl ilk kez başlattıklarını söyleyerek Bodrum ve cazın birbirine çok yakıştığını söyledi. Erol, \"Biz Bodrum\'a caz çok yakışır diyoruz. Bizim amacımız Bodrum\'da uluslararası Caz Festivali organize ederek bütün çevreden çeşitli misafirleri ileriki yıllarda Bodrum\'da ağırlamak böylece Bodrum\'un cazibesini artırmak. Özellikle eylül aylarında bu organizasyonu yaparak Bodrum\'da sezonu uzatmak istiyoruz. Ege türkülerini ayın 16\'sındaki konserde Jülide Özçelik caz formunda yorumlayacak ve ilk defa Bodrum\'da katamaran üzerinde caz dinleyeceğiz. Ömür Göksel\'den caz klasiklerini dinleyeceğiz. Özellikle cazın yerleşmesini, Bodrum\'a ve Bodrum\'da yaşayanlara dokunmasını hedefliyoruz\" dedi. 17 GÜN SÜRECEK Bodrum Kalesi\'nde 4 büyük konser düzenleneceğini, Club Catamaran\'da ise denizin üzerinde ilk defa bir caz festivali yapılacağını anlatan Devrim Erol, Off Gümüşlük\'te yurt dışından da gelecek olan caz sanatçılarının yer alacağı kulüp konserlerinin olacağını söyledi. Ortakent Kefi Beach\'de de İtalya\'dan gelecek BS Quartet\'i ağırlamaktan büyük keyif alacaklarını dile getiren Erol, \"Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon\'un gerçekten inanarak yaptığı destekler sonrasında böyle bir Caz Festivali, 22 yıllık bir Caz Derneği\'nin de üstatları ile Bodrum\'da tekrar hayat bulacak. Yaklaşık 17 gün sürecek olan festivalde caz sadece sahnelerde, kapalı mekanlarda değil sokağa inecek, tekneye binecek, pazara çıkacak yani halkla buluşacak. Cazın ruhunda var bu. Kenar mahallelerden sokaklardan gelip halkla bütünleşen bir müzik türü. Bir de bizim Bodrum\'da yüzyıllardan beri dinlediğimiz ezgilerimiz, türkülerimiz, şarkılarımız var. Bu seslerimizi caz formunda dünyaya duyurma gibi bir düşüncemiz var. Bu sene birkaç tanesi olacak ama seneye tamamen bir programımızı böyle yapacağız. Bodrum hepimizin bildiği gibi antik çağlardan bu güne her zaman sanatın ve kültürün merkezi olmuştur. Bu özelliğimizi bugün de yine değişik etkinlikler ile sürdürmekteyiz. Caz Festivali de buna ciddi bir katkı koyacaktır diye düşünüyoruz. Tüm Bodrum sevenlerini, Bodrum insanlarını, herkesin bu etkinliklerden en az birini izlemesini ve dinlemesini istiyoruz\" diye konuştu. Bodrum gibi birçok ünlü ve iyi mekanı olan bir yerin doğru sanat ile anılmasının da kendileri için önemli olduğunu vurgulayan ünlü caz sanatçısı Ayhan Sicimoğlu ise şöyle konuştu: \"Bodrum\'daki insanlar için hayatı sadece yeme, içme, gezme eğlenme olarak ve çalışma olarak değerlendirmiyoruz. İnsanlar akşam olduğunda eve giderken ruhlarının da doyması gerekiyor. Biz bu sanat festivali ile Bodrum\'daki insanların ruhlarını doyuracağız.\" DOPDOLU PROGRAM Küratörlüğünü Özlem Oktar Varoğlu\'nun yaptığı festival için özel hazırlanan Caz Derneği Karma Fotograf Sergisi 1 Eylül\'de OASİS\'te açılacak. Açılışta Murat Arkan- Michael Franks projesi ile sahne alacak. Festival Galası, denizle bütünleşen Bodrum\'a ithafen 8 Eylül\'de ülkemizin sayılı Bigband orkestralarından Türk Deniz Kuvvetleri Deniz Yıldızları Caz Orkestrası feat. Sibel Köse konseri ile gerçekleşecek. 9 Eylül\'de kendine özgü anlatımı ile Bodrum anılarını da dinleyeceğimiz Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars grubu ile yer alacak. Hollanda\'da doğup büyüyen ve şimdi sesiyle ve Hollandalı ekibiyle sevenlerini büyüleyen Karsu, 10 Eylül\'de sahne alacak. 16 Eylül 2017 tarihinde Bodrum Kalesi\'nde Jülide Özçelik sevilen şarkıların caz formunda uyarlamaları yanısıra sürpriz Bodrum türküleri de yer alacak. Festival kapsamında 4-17 Eylül tarihleri arasında birçok yerli ve yabancı isim Off Gümüşlük\'te sahne alacak. 11 Eylül\'de Club Catamaran\'da tarihinde Türk Deniz Kuvvetleri Deniz Yıldızları Caz Orkestrası denizde muhteşem bir konser verecek. Orkestraya konuk solist olarak Ömür Göksel katılacak. INA- Sualtı Araştırmaları Enstitusu\'nde Ayşe Sicimoğlu ile Ali Tolga Demirtaş dinletisi ile özel bir gece gerçekleşecek. Festivale İtalya\'dan katılan BS Quartet, 7 Eylül\'de Kefi Beach\'te sahne alacak. Etkinliklere BİLETİX\'ten bilet alınabilecek ve festival programı www.bodrumcazfest.org adresinden takip edilebilecek.