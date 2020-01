(Görüntülü Haber) Bodrum Bayram tatiliyle Bodrumlu esnafın yüzü güldü (2)

Bodrum Bayram tatiliyle Bodrumlu esnafın yüzü güldü (2) Bayram tatiliyle Bodrumlu esnafın yüzü güldü (KJ: Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, akşam mesai bitimiyle bayram hareketliliği başladı. Kurban Bayramı tatilinin dün (cuma) akşam başlamasıyla Bodrum\'a gelen tatilciler, esnafın yüzünü güldürmeye başladı. Bazı tatilciler, Bodrum\'un dünyaca ünlü Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi\'nde gezerek, alışveriş yaptı. Günübirlik tekne turları içinse rezervasyonlar şimdiden dolduğu öğrenildi. Hareketlik hakkında konuşan Bodrum Esnaf ve Sanayici İşadamları Derneği (BESİAD) Başkanı Emre Köroğlu, \"Türkiye 10 günlük bir tatile girdi. Bodrum bilindiği üzere gerek Türkiye\'nin gerekse dünyanın turizm destinasyonu anlamında en önemli merkezlerinden biri. Geçtiğimiz yıllarda ki daha derin ekonomik çalkantılar dış politikalardaki bazı durum belirsizliklerinin, bazı giderlerimizin inişli-çıkışlı hareketlerinin turizmi ciddi anlamda etkilediğini biliyoruz. Bu 10 gün içerisinde aşağı yukarı 250- 300 bin civarında bir turistin geleceğini biliyoruz. Bu da ekonomik anlamda Bodrum ekonomisine 300- 350 milyon TL gibi bir ek katkı sağlayacaktır. Türk Hava Yolları ve diğer şirketlerinde 150\'ye yakın yalnızca Bodrum destinasyonu için koymuş olduğu ek seferler var. Umarım bu bayram esnafımızın turist anlamındaki kayıplarını bir nebze kapatmış olacak. İyi bir dönem bekliyor bizi. Bu 10 günlük dönemde turist açığımızı aşağı yukarı yüzde onlarda kapatmış olacağız. Geçen seneye göre yüzde 60 kaybımız vardı. Şimdi yüzde 40\'larda. Bunu da yüzde on arttırdığımız zaman, yüzde 30-32\'lerde tamamlarız gibi geliyor\" dedi. 17 yıllık günlük tur teknesi kaptanı Enver Kantarmış (35), \"Bodrum bu günden hareketli. Bayramda daha da hareketli olacak. Çünkü Bodrum Türkiye\'nin kalbi, koyları ve güzel eğlencesi var. Bodrum deyince aklımıza eğlence geliyor, ama eşsiz cennet koyları da bir başka güzel. Tekne turları için rezervasyonlarımızın yüzde 99 doldu, yerimiz kalmadı. İyi bir bayram bekliyoruz. Çünkü 10 gün tatil var, herkesi Bodrum\'a bekliyoruz. Bodrum farklı bir yer güzel bir yer Bodrum\'a gelen bir daha gelir\" dedi. BAYRAM SÜRESİNCE ÜNLÜ İSİMLER BODRUM\'DA Bodrum\'da Kurban Bayramı tatili için birçok işletme özel program hazırladı. Tatilciler çeşitli etkinliklerle tatillerine renk katacak. Bodrum Antik Tiyatro\'da Bayramın birinci günü Türk pop müziğin güçlü sesi Sıla, tatilciler ile buluşacak. Bayramın ikinci gününde MFÖ grubu, üçüncü gününde ise Ferhat Göçer ve Enbe Orkestrası Bodrum Antik tiyatroda sahne alarak izleyicilere keyifli bir gece yaşatacak. Bayram süresince her gün farklı programlarla tatilcileri ağırlayacak olan işletmelerden Pasha Clup\'ta birinci gün Serdar Ortaç, ikinci gün Gülşen, üçüncü gün ise Pascal Nouma ve dördüncü gün ise Fatih Ürek sevenleriyle buluşacak. Posh Club\'ta bayramın birinci günü DJ Halil Ergin, ikinci günü Ozan Doğulu ve üçüncü gününde de ünlü pop sanatçısı Demet Akalın sahne alacak. Yüzer disko Club Catamaran\'da tatilciler ilk gün Ece Seçkin, ikinci gün Sinan Akçıl, üçüncü gün ise ünlü DJ Hakan Kakız ve dördüncü gün de yine DJ Şenol Uzman ile coşacak. Bayram süresince her gün farklı programlarla tatilcileri ağırlayacak olan işletmelerden olan Marina Yacht Club Bodrum\'da Cuma akşamı The Shot Band, eskimeyen klasikleşmiş Türkçe ve yabancı parçalar ve son dönem hitlerinden oluşan repertuarlarıyla tatilcilere eğlenceli bir müzik ziyafeti sunacak. Cumartesi akşamı Amerikalı şarkıcı Maya Azucena, Pazar ve Pazartesi akşamı Aşkın Arsunan&Jazzino Feat Fatih Erkoç 70 ve 80\'li yılların klasikleriyle, yılların klasikleriyle, jazz ve nostaljik parçalarla dolu bir yolculuğa çıkaracak. Bodrum\'un en güzel koylarından birisi olan Bardakçı Koyunda yer alan Azka Otel de, bayram için farklı konserler hazırladı. Tatilciler, bayramın birinci günü Aycan Adalı ile Fasıl Gecesi\'nde ikinci günü İstanbul Arabesoue Projekt ile Arabesk Rock ve üçüncü günü de Kubat eğlenecek. BEACH CLUPLARDA EĞLENCE TAVAN Ünlü Şarkıcı Hadise\'nin ablası Hülya Açıkgöz\'ün işletmeciliğini yaptığı La Plaj Beach Club da bayramın birinci günü Gülşen, ikinci günü ise Hadise tatilcileri coşturacak. Ayrıca La Plajın, 2 Eylül\'deki Hadise konseri ile sezonu kapatacağı öğrenildi. BAYRAM, ÇOCUKLARA GELECEK Bodrumluların ve tatilcilerin uğrak noktası Oasis Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi, Kurban Bayramı için çocuklara birbirinden renkli aktiviteler sunacak. 2-3-4 Eylül tarihlerinde 14.00-18.00 saatlerinde; yüz boyama, masa aktiviteleri, dans ritim, zumba, şans çarkı gibi etkinliklerle ziyaretçiler hem eğlenip hem de sürpriz hediyeler kazanarak bayramda keyifli zaman geçirecekler. Saat 21.00-00.00 arasında ise bayrama özel canlı müzik programıyla farklı gruplar Oasis sahnesinde yer alacak.