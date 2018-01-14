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(Görüntülü Haber) Bodrum Bahçeşehir Koleji'nden Sanart'Fest etkinliği

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, Bahçehir Koleji Kampüsü öğrencileri ve öğretmenlerinin katıldığı Sanart'Fest etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

14 Ocak 2018 14:24

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, Bahçehir Koleji Kampüsü öğrencileri ve öğretmenlerinin katıldığı Sanart\'Fest etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Bahçeşehir Koleji, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirdiği atölyelere Sanart\'Fest ile devam etti. Öğrenciler oldukça keyifli bir gün geçirdi. Yüz boyama, resim yapma, balon patlatma gibi çeşitli oyunların yer aldığı etkinlikte Uğur Okulları\'nın öğrencileri de dans gösterileri sundu. Bir tarafta çeşitli yarışmalar ile sanat ile tanışan öğrenciler diğer taraftan da okul orkestrasının müzik dinletisi ile keyifli vakit geçirdi. Gönüllü öğrencilerin de katıldığı etkinliğe 3-15 yaş arası yaklaşık 350 öğrenci katıldı. Bahçeşehir Koleji Bodrum Kampüsü Müdür Yardımcısı Burcu Özbarbucu Dilek, \"Burada öğrencilerimizle birlikte geçen yıl başlattığımız sosyal etkinlikler uygulamalarını yapıyoruz. Okulumuzda bizi farklı kıldığını düşündüğümüz birçok etkinliği buradaki sosyal platforma taşıyoruz. İlkini robotik kodlama etkinliği ile yapmıştık. Dışarıdan öğrencilerin de katılımı olduğu için birçok öğrenciye ve çocuğumuza robotik kodlamayı anlattık. Onları aktif olarak etkinliklere dahil ettik. İlk ayağımızda yaklaşık 400 çocuğa ulaştık. Bugün ise bu etkinliğin ikinci ayağını düzenliyoruz. İçinde dans, boyama, perküsyon, beden perküsyonu gibi birçok etkinlik var. Burada, gönüllü olarak performans sahneleyen kendi öğrencilerimizin yanı sıra dışarıdan katılım gösterenler 3- 15 yaş arası çocuklarımız var. Onlar ile de uygulamalarımızı paylaşıyoruz, onları da sürece dahil ediyoruz. Şu anda dışarıdan 300 öğrenciye ulaşmış durumdayız. Bu etkinliklerin üçüncü ayağını da sistem uygulamaları olarak planlıyoruz\" dedi.

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