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(Görüntülü Haber) BM'den Suriyeliler'e 28 TIR'lık yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 28 TIR'lık insani yardım malzemesi gönderildi

04 Nisan 2018 20:22

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 28 TIR\'lık insani yardım malzemesi gönderildi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan BM\'ye ait lojistik depolarından yola çıkarılan malzeme yüklü TIR’lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR\'lar, İdlib kentine doğru yola çıkarıldı. Bölgeye ulaştırılan insani yardım malzemelerinin Suriyelilere dağıtılacağı belirtildi.

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