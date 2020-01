(Görüntülü Haber) BM'den Kudüs tepkisi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 7 Aralık (DHA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, \'İsrail\'in başkenti\' olarak tanıdığı Kudüs sorununun iki taraf arasındaki doğrudan görüşmeler yoluyla çözülmesi gereken nihai statü sorunu olduğunu söyledi. BM Genel Sekreteri olarak İsrail ve Filistin için barış olasılığını tehlikeye atacak tek yanlı girişimlere karşı olduğunu ilk günden beri vurguladığını belirten Guterres, bir çok insanın Kudüs ile olan derin gönül bağını anladığını belirtti. Guterres, \"Yüzyıllardır böyle olmuştur ve her zaman da böyle olacaktır. Kaygılarla dolu bu zamanda şunu açıkça belirtmek istiyorum. İki devletli çözümden başka seçenek yok, B planı yok\" dedi. Guterres, İsrail ve Filistin\'i barış, güvenlik içinde, karşılıklı birbirini tanıyan ve yan yana yaşayan iki devlet olarak görmek istediklerini söyledi ve \"BM Genel Sekreteri olarak, İsrail ve Filistin liderlerinin görüşmelere geri dönmelerini desteklemek, her iki taraf için de kalıcı bir barış vizyonu gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım\" diye konuştu.