(Görüntülü Haber) BM önünde Myanmar protestosu

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 7 Eylül (DHA) - Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar\'ın Arakan bölgesinde yaşayan Müslümanlara yönelik devlet güçleri ve aşırılık yanlısı Budistlerin giriştiği katliam New York\'ta Birlemiş Milletler (BM) Genel Merkezi önünde, bir grup Türk tarafından protesto edildi. Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından düzenlenen protesto gösterisine ellerinde Türk ve Amerikan bayrakları ile katılan küçük grup, Arakanlı Müslümanlara karşı girişilen katliamın durdurulması için Birleşmiş Milletler\'i göreve çağırdı. TADF Başkanı Atilla Pak gazetecilere yaptığı açıklamada, Müslüman olmanın zor koşullarının ABD ve Ortadoğu dışına da yayıldığını belirterek, \"Ancak şu anda yaşanan tamamen bir vahşettir. TADF olarak bu vahşeti kınıyoruz. Her zaman, her yerde insan olmanın önde olmasını savunuyoruz\" dedi. Myanmar\'da yaşanan vahşete karşı BM\'nin adım atmasını beklediklerini belirten Pak, \"BM görevini yapmalı artık. Bugün burada bulunmamızın asıl amacı, Türk-Amerikan toplumu olarak hazırladığımız mektubu, BM Genel Sekreteri\'ne sunmak. Bu konuda duyarlı olmalarını ve Arakan için çözüm üretmelerini istemek. Bu bir insanlık dramıdır, kabul edilir gibi değil\" dedi. Arakan\'da gerçek bir soykırım yaşandığını savunan Pak, uluslararası toplumun ve ABD\'nin bu durum karşısında sessiz kalmasını da eleştirdi. Gösteriye katılan bazı kişiler de Türkiye\'nin Arakanlı Müslümanlara kapılarını açması gerektiğini söyledi.