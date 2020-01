(Görüntülü Haber) Bitlis'te şehit ailelerine 'devlet övünç madalyası' verildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valiliği\'nde düzenlenen törende 3 şehit ailesine ve bir gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, makamında kabul ettiği 3 şehit ailesi ve bir gaziye Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Devlet Övünç Madalyalarını verdi. Düzenlenen törene, kurum amirleri ve askeri yetkililer de katıldı. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, şehit ailelerine ve gazilere borçlu olduklarını belirterek, \"Memleket, millet ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum, gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum. İnanıyoruz ki sizler yavrularınızı bu memleketi için feda eden bu aileler, bu memlekette olduğu sürece Allah\'ın izniyle kimse ne bayrağımızı indirebilecek, ne de ezanları bu memleketten susturabilecek. Çünkü rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin hem bizim gönlümüzde, hem de Allah nezdinde ayrı bir önemi vardır. Ayeti Kerime\'de de buyrulduğu gibi biz inanıyoruz ki onlar ölü değiller. Onlar Allah yolunda canlarını feda eden şehitlerimizdir. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin\" dedi. Vali Ustaoğlu memleketin her köşesinde huzuru sağlamak üzere birçok Mehmetçiğin görevi başında olduğunu da belirterek, \"Tüm kahraman Mehmetçiklerimiz ilimizin huzuru ve güveni için her türlü zor koşullara rağmen arazide vatani görevini yapıyor. Şu memleketimizin en kritik noktalarında sınır boylarında şu an can siperane mücadele veren Mehmetçiklerimizin olduğu da hep birlikte malumumuzdur. Ayrıca devletimizin tüm birimleri, organları ve makamları yavrularımızın şehitlerimizin birer emaneti olarak gördüğümüz siz kıymetli ailelerine, annelerine, babalarına ve kardeşlerine açıktır\" diye konuştu. Vali Ustaoğlu, Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan sözleşmeli er Muhammed Bozarslan’ın babası Maşallah Bozarslan’a, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde terör saldırısında şehit olan uzman çavuş Mesut Ardıç’ın babası Mürsel Ardıç’a, Şırnak’ta şehit olan er Bayram Kardaş’ın babası Medeni Kardaş’a ve Ahlat’ta mahalle bekçiliği yapan Gazi Maşallah Toptaş’a madalyalarını teslim etti.