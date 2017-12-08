(Görüntülü Haber) Bitlis'te protesto

Özcan ÇİRİŞ- Arif KARAKAŞ-Mehmet ÖZKAN/VAN, BİTLİS, HAKKARİ, (DHA)- Bitlis\'te Medeniyet Platformu öncülüğündeki protesto ise cuma namazı çıkışı, Ulu Cami önünde yapıldı. Açıklamaya, kentteki sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatadaş katıldı. Platform adına açıklamayı yapan Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, İslam\'ın harem-i izzeti olan Kudüs\'ü tacize teşebbüs edenler, Türk\'üyle, Arap\'ıyla, Kürt\'üyle, tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini görecekler diye konuştu.