T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bitlis'te, PKK'ya ait el yapımı patlayıcı imha edildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Hizan ilçesi kırsalında PKK'ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında, toprağa gömülü 1 el yapımı patlayıcı,100 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

14 Mart 2018 00:01

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Hizan ilçesi kırsalında PKK\'ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında, toprağa gömülü 1 el yapımı patlayıcı,100 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Patlayıcılar, uzman ekipler tarafından imha edildi.

Bitlis Valiliği, Hizan ilçesine bağlı Horozdere Köyü kırsalında sürdürülen operasyonlarda terör örgütüne ait ele geçirilen patlayıcı ve yaşam malzemesi ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Bitlis İli Hizan İlçesi Horozdere Köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla, 13.03.2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde, toprağa gömülü bidon içerisinde 1 el yapımı patlayıcı, 100 kilogram amonyum nitrat ile muhtelif gıda ve yaşım malzemesi ele geçirilmiş olup, yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA BİTLİSin HizanPatlayıcılarBitlis Valiliği HizanHorozdere KöyüYapılanHizanBTÖBitlisJandarma KomutanlığıOperasyonGüvenlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24