(Görüntülü Haber) Bitlis'te 'Ekonomi ve Kalkınma Çalıştayı'

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ), tarafından düzenlenen \'Ekonomi ve Kalkınma Çalıştayı\' başladı. Bitlis Valiliği, Bitlis Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Bitlis Şubesi\'nin de destek verdiği çalıştay 2 gün sürecek. BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans salonunda başlayan çalıştaya, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı Musa Karademir, Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkan Yardımcısı Esra Erel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, öğretim üyeleri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldılar. Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ekonomi ve Kalkınma Çalıştayı\'nın açılış konuşmasını yapan Bitlis Valisi Ustaoğlu, ilin vizyonu ve kimliğinin oluşmasında üniversitelerin önemli bir değer olduğunu belirterek şöyle konuştu: \"Şehirlerin ruhu vardır. Kadim tarihe meydan okuyan kültürel değerleri ayakta duruyorsa, o şehirler kimlikli ve kadim şehirlerdir. Bitlis ise kadim kültürünün hala ayakta duran ve barındıran bölgedeki en zengin illerin başında gelir. Bunu ortaya çıkarmak ve geleceğe aktarmak bizler düşen en önemli görevidir. Yaklaşık 600’e takın tescilli yapıyla bölgedeki en zengin ildir. Bu tarihi değerleri yapacağımız restorasyonlarla ayata tutacağız. Kendi haline bırakırsak, eski haline geri döner. Oralara fonksiyon yükleyerek yapacağımız çalışmalarla gelecek nesillere aktaracağız. Bu anlamdaki \'Sokak Sağlıklaştırma\' çalışması ve Bitlis Kalesi ile ilgili 2018 yılında yapılacak çalışmalarla kültürel zenginlikleri geleceğe taşıyacağız. İslam kültürünün ve islam mührünün vurulduğu 28 camimiz var. Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde restorasyonları bitiyor. Geleceğe bırakacağımız değerler olacak. Hanlar, köprüler ve en önemlisi tarihe meydan okuyan Ahlat’taki Selçuklu Mezarlığı bizim için büyük bir değer. Bugüne kadar 8 bin 300 mezarla tarihe şahitlik eden bu eser, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük eserdir.\" TARIMSAL DEĞERLERİMİZ EKONOMİYE ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAYACAK Vali Ustaoğlu, ekonomik ve kültürel değerlerin yanında tarımsal değerlerin de ekonomiye katkı sunacağını belirterek, \"Kültürel değerlerimizin yanında tarımsal değerlerimiz de var. Bunun en önemlisi Bitlis Balımızdır. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yapılan konferansta \'Bitlis Balı\' dünya 3’ncüsü seçildi. Bal ile ilgili yapılacak çalışmalarla geliştirilmesi ve ilin ekonomisine kazandırılması noktasında çalışmalar yapılacak. Ceviz çalıştayı ile Bitlis cevizinin tadının farklı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. İlimiz ekonomisinde cevizin ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Pomza, perlit çalıştayı da ilimiz ekonomisinde itici güç olacaktır\" dedi. Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ise yeni dönemde en önemli görevlerinden birinin Bitlis’in kalkınması olduğunu söyledi. Yıldırım, \"Seri çalışmalar başlattık. İlki \'Pomza Perlit Çalıştayı\' Ardından \'Ceviz Çalıştayı\' oldu. Bugün de \'Ekonomi ve Kalkınma Çalıştayı\' başladı. Bunlardan kısa vadede dönütler almak istiyoruz. Orta vadede Ar-Ge’ye yönelik çalışma yapmaya başlayacağız. Özelikle Bitlis florası ve bu flora içerisinde en önemli olan tıbbi ve aromatik bitkiler var. Bunların pazara kadar gelmesi için bir proje hazırladık. Arıcılık ve bal ile ilgili çalışma başlattık. Balın değerlini artıracak çalışmalara da başladık\" dedi. Program açılış konuşmalarını ardından başladı. Program, birinci oturumunda ‘Turizm Fırsatları’ konulu Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Metin Çoban ile birlikte sunum gerçekleştirdiler. Program değişik salonlarda 2 gün boyunca devam edecek.