(Görüntülü Haber) Bitlis'te eğitime kar engeli (2)

YOĞUN MÜCADELE Bitlis\'te kar yağışını durmasının ardından yoğun bir çalışma başlatıldı. Bitlis İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri Şube Müdür Vekili Abdulhalim Daşdemir, toplamda bin 33 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yapıldığını söyledi. Daşdemir, \"Kapalı olan tüm yollarımızda yoğun bir çalışma başlattık. Bu yıl istediğimiz kadar kar yağmadı. Ancak yine Türkiye ortalamasının üzerinde bir yağış aldık. Ekiplerimiz şu anda çalışıyor. Kısa sürede bütün köy yollarımızı ulaşıma açacağız\" dedi.