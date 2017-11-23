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(Görüntülü Haber) Bitlis'te buz pistine dönen yol, sürücülere zor anlar yaşattı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde yerini soğuk havaya bırakınca yollarda buzlanma meydana geldi

23 Kasım 2017 02:43

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde yerini soğuk havaya bırakınca yollarda buzlanma meydana geldi. Birçok maddi hasarlı kazanın meydana geldiği Bitlis-Tatvan Karoyolunda TIR ve kamyonların kayması sonucuda yol uzun süre trafiğe kapandı.

Dün yağmurun etkili olduğu Bitlis\'te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kar kalınlığının 5 satmetreyi bulduğu Bitlis kent merkezinde akşam saatlerinde ise soğuk hava etkili olunca Bitlis-Tatvan Karayolu\'nda buzlanma meydana geldi. Yola hazırlıksız çıkan sürücüler, zor anlar yaşarken, maddi hasarlı kazalar da kaçınılmaz oldu. Özellikle ağır tonajlı kamyonların ve TIR\'ların kayması sonucu karayolu trafiğe kapandı. Trafik polislerinin yaklaşık 2 saat süren uğraşı sonucu karayolu tekrar ulaşıma açılabildi. Bu arada, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, aralıklarla kar yağışının da beklendiği belirtildi. 

 

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