(Görüntülü Haber) Bitlis'te 78 kilo eroin ele geçti

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS\'te polisin bir TIR\'da yaptığı aramada 77 kilo, 848 gram eroin ele geçirildi, şoför tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında İ.E. yönetimindeki TIR\'ı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeğini de kullanıldığı aramada, dorsenin tabanına zulalanmış 77 kilo 848 gram eroin ele geçirildi.



Gözaltına alınan TIR şoförü İ.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.