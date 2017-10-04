(Görüntülü Haber) Bismil Belediyesi'nden 10 bin kişiye aşure dağıtımı

BİSMİL (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Bismil İlçesi\'nde Belediye tarafından 3 ayrı noktada kurulan kazanlarla, 10 bin kişiye aşure dağıtımı yapıldı. Vatandaşlara aşure dağıtan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, Aşure Günü\'nün birlik ve beraberliğin artmasına vesile olması dileğinde bulundu. Bismil Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle çarşı merkezinde vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Meydan Parkı, Sanat Sokağı ve Zirrat Caddesi\'nde 3 ayrı noktada yapılan aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 10 bin kişilik aşurenin dağıtıldığı etkinliğe Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, meclis üyesi Mahmut Vural ve kurum müdürleri katıldı. Kaymakam Gülenç, aşure kazanının başına geçerek vatandaşlara aşure ikram ederken, dağıtılan aşurenin birlik ve beraberliğin artmasına vesile olması dileğinde bulundu.