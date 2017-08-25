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(Görüntülü Haber) Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasında

Çağlar ÖZTÜRK -ADANA,(DHA) ADANA'da 29 yaşındaki Mehmet Nuri C

25 Ağustos 2017 19:18

Çağlar ÖZTÜRK -ADANA,(DHA) ADANA\'da 29 yaşındaki Mehmet Nuri C.\'nin, bir apartmandan bisiklet çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Kent genelinde son iki haftada 4 bisikletin çalınmasıyla ilgili soruşturma yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek eşkalini belirlediği Mehmet Nuri C.\'yi yakaladı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin, aynı suçtan 2 kez daha yakalandığı bildirildi. Mehmet Nuri C.,\'nin apartmanlara girip bisikleti çalarak ayrılması güvenlik kameralarına yansıdı. Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Nuri C., işlemlerinin ardından adileye sevk edildi.

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