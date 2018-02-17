(Görüntülü Haber) 'Birlikte Değişim Grubu'nun seçim öncesi istişare toplantısı yapıldı

İSTANBUL,(DHA)-İNŞAAT Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Seçimleri istişare toplantısı 1453 İBB Sosyal Tesisleri?nde gerçekleştirildi. 18 Şubat Pazar günü yapılacak seçim öncesi inşaat mühendisleri biraraya gelerek, seçim çalışmaları hakkında istişare yapıldı. Kuran tilavetiyle başlayan toplantıya Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Kağıthane ve Bağcılar Belediye Başkan yardımcıları ve çok sayıda inşaat mühendisi katıldı. 18 Şubat Pazar günü yapılacak Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanlık seçimlerinde Birlikte Değişim Grubu\'nun adayı olan Dr. Mustafa Bozyiğit seçim çalışmalarını anlattı. ?MÜHENDİSLERİN HAKLARINI SONUNA KADAR SAVUNAN BİR ODA YÖNETİMİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ? ?Güçlü Türkiye?ye Güçlü Oda? sloganıyla adaylık çalışmalarını sürdüren Dr. Mustafa Bozyiğit,? Biz inşaat mühendislerinin bütün politik ortamlardan arınmış, sadece mühendisliğe hizmet eden bir oda olmasını istiyoruz. Bunun için çalışacağız. Biz mühendislerin haklarını sonuna kadar savunan bir oda yönetimi istiyoruz. Bunu savunacağız. Mühendislikle ilgili yeni bilimsel çalışmalarda çığır açan projelere imza atacak bir oda yönetimi oluşturacağız. Bizim mesleğimize yakışır ve mesleğimizin itibarını yükselten bütün çalışmaları sonuna kadar bunu takipçisi olacağız. Hepiniz bundan emin olabilirsiniz? dedi. ?İŞVERENLER SÖZLEŞMELERİNİN GEREKTİRDİĞİ SAYIDA MÜHENDİSİ İSTİHDAM EDEMİYOR? Bozyiğit,?Meslektaşlarımız için sosyal dayanışmayı sağlayacak bir sosyal tesis sağlayacağız. Şuanda işverenler sözleşmelerinin gerektirdiği sayıda inşaat mühendisi istihdam edemiyorlar. Bundan dolayı inşaatlardaki eksik kusur ve hataların farkındayız. Bunları gidermek için meslektaşlarımızın yanındayız? diye konuştu.